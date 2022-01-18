Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам

Общество

23:40 18 Января 2022

Первый Президент РК — Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам. Он отметил, что январские события потрясли весь Казахстан. А целью этих организованных беспорядков было разрушение целостности страны и устоев государства.
Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения, отмечает Елбасы. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос, говорит Нурсултан Назарбаев. Также он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК — Елбасы:

— Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он — председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.

Айгерим Мукашева

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