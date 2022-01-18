Как помощь населения способствует работе участковых инспекторов

Охрана общественного порядка, профилактика преступлений и правонарушений, оказание помощи жителям. Это основные обязанности сельского участкового инспектора, говорит Ерзат Шаришев. К этой должности он приступил несколько месяцев назад. Несмотря на это, капитан полиции знает по имени не только каждого сельчанина, но и владеет общей информацией о его частном подворье. Это способствует ускорению раскрытия любого преступления.

Ерзат Шаришев, участковый инспектор полиции ОП Мамлютского района:



— В зимнее время, в основном, обращаем внимание на одиноко проживающих, уязвимых лиц, людей, склонных к употреблению спиртных напитков — часто их проверяем, на постоянной основе. В опорный пункт выведено 20 видеокамер. В любое время я могу зайти, посмотреть, что происходит у меня на административном участке.

К работе своего участкового сельчане относятся с пониманием, стараются поддерживать его в общих вопросах. Сам Ерзат Шаришев отмечает, что такая помощь от населения и отличные условия для службы накладывают дополнительную ответственность, которую он не в праве проигнорировать.



Анна Лоренс, социальный работник:



— В селе Новомихайловке построили оперный пункт. Работает у нас участковый — прекрасный человек. Работу свою выполняет на «5», даже на больше. Если какие-то вопросы возникают — сразу подъезжает, решаем вместе. Отзывчивый человек, работу свою выполняет хорошо.



Олег Щёголев, житель с.Новомихайловки, Мамлютский район:



— Мы сами настаивали и просили, чтобы у нас находился и жил постоянно участковый. Одно его присутствие уже стабилизирует обстановку, уже преступность боится. У нас более 100 камер по селу, по объектам. Это все очень быстро помогает нам быстро отследить правонарушения, пресечь.



В СК несут службу более 200 участковых инспекторов полиции. За 12 месяцев прошлого года с их участием раскрыто почти 2 тысячи преступлений, выявлено более 60 тысяч административных правонарушений.

Жанель Бисенбаева