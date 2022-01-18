130 североказахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Больше 9,5 тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за прошедшие 24 часа. Ситуация обостряется в столице. За сутки здесь выявили свыше 3,5 тысяч заражённых. Прирост наблюдается и в Карагандинской области. Количество инфицированных составил 1371 человек. Следом строчку антилидеров занимает южная столица — 1198 инфицированных. Что касается СК, за последние сутки здесь зарегистрировали 129 случаев заболеваемости. Напомню, днём ранее был зафиксирован 101 заболевший. Между тем, в стране продолжается прививочная кампания. Оба компонента антиковидной вакцины получили 8 миллионов 630 тысяч казахстанцев. В северном регионе полный курс прошла 261 тысяча жителей.

Айгерим Мукашева