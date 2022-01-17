Всего за сутки СК перешёл из «жёлтой» зоны в «красную»

Здравоохранение

23:42 17 Января 2022

Ни один регион Казахстана не остался в «зелёной» зоне. Области, которые пару дней назад занимали положительный сектор цветовой матрицы, сегодня пересекли «красную» границу. Там же оказался и СК. В «жёлтой» зоне наш регион находился лишь сутки. Теперь в умеренном секторе по темпам распространения COVID-19 — Туркестанская область.

Там инфекция за сутки подтвердилась у 125-ти человек. Немного меньше зафиксировали в СК — 101 случай. Больше тысячи заражённых в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области. Столица по-прежнему антилидер — почти 5 тысяч положительных ПЦР-тестов за сутки. Всего в Казахстане количество инфицированных превысило 11 тысяч. Днём ранее новые диагнозы подтвердились у 13,5 тысяч человек. Это последний зафиксированный антирекорд в стране.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

5,5 тысяч подростков привились от коронавируса в СКО
Областной центр скорой медицинской помощи работает в прежнем режиме
5200 подростков прошли вакцинацию в СКО
В городской поликлинике № 1 ревакцинировались около 2 тысяч человек
Новая лаборатория в ОПЦ позволяет беременным бесплатно определить наличие генетических патологий у плода
Более 1800 североказахстанцев прошли ревакцинацию в 3-ей поликлинике
380 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане
До 40 тысяч заболевших коронавирусом в сутки прогнозирует минздрав
Более 2-х тысяч человек прошли ревакцинацию в 1-ой городской поликлинике
Ревакцинацию в Казахстане должны пройти 9 млн человек за первые полгода 2022 года
30,5 тысяч североказахстанцев прошли ревакцинацию
Мировой опыт: 4 млрд человек привились от COVID-19