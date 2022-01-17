Всего за сутки СК перешёл из «жёлтой» зоны в «красную»

Ни один регион Казахстана не остался в «зелёной» зоне. Области, которые пару дней назад занимали положительный сектор цветовой матрицы, сегодня пересекли «красную» границу. Там же оказался и СК. В «жёлтой» зоне наш регион находился лишь сутки. Теперь в умеренном секторе по темпам распространения COVID-19 — Туркестанская область.

Там инфекция за сутки подтвердилась у 125-ти человек. Немного меньше зафиксировали в СК — 101 случай. Больше тысячи заражённых в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области. Столица по-прежнему антилидер — почти 5 тысяч положительных ПЦР-тестов за сутки. Всего в Казахстане количество инфицированных превысило 11 тысяч. Днём ранее новые диагнозы подтвердились у 13,5 тысяч человек. Это последний зафиксированный антирекорд в стране.

Жанель Бисенбаева