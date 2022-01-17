Школы СК перешли на дистанционное обучение: с чем это связано?

Дистанционка не коснулась учащихся сельских, школ райцентра и некоторых учреждений областного центра. Их контингент не превышает 600 человек, поэтому они продолжают обучение в традиционном формате — за партами. А вот в школах, где учащихся больше этого предела, ребята с 1 по 5 класс учатся в штатном режиме по принципу один кабинет — один класс, с 6- 11 — удалённо. Исключение — Назарбаев интеллектуальная школа, там полностью перешли на «дистант».

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— Таким образом, в штатном режиме будут обучаться более 53 тысяч учеников с 1 по 11 класс (53 295 учеников) из 450 школ и около 12 тысяч (11 810) учащихся 1-5 классов школ областного центра. Для обеспечения качественного обучения для детей из социально уязвимых слоев населения школы уже передают во временное пользование компьютерную технику.

Так, школьникам области выдано 420 компьютеров, планируется еще 1500 единиц техники. Ведь учебный процесс будет проходить на платформе Bilim Land. Специалисты отмечают, дошкольные организации продолжают работать в штатном формате. Их изменения не коснулись. Учреждения дополнительного образования, кабинеты коррекции, психолого-медико-педагогические консультации проводятся индивидуально или в группах, в которых не более 10 человек. Начнут весенний семестр в ином формате и студенты.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— С 24 января обучение студентов колледжей и СКУ будет проходить в смешанном формате: все лекции — в онлайн -формате по гибкому графику, а практические, лабораторные и семинарские занятия — в штатном режиме.

Также в целях предупреждения распространения КВИ на соблюдение мер безопасности проверили 62 школы области. Нарушения выявили в 18 из них. Ответственных лиц оштрафовали на сумму 1, 6 млн тенге.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— С 1 сентября 2021 года по 17 января 2022 года в СКО заболел КВИ 1251 школьник. В январе этого года заболело 9 школьников. Классов на данный момент на карантине нет. При этом с сентября текущего года по 16 января 267 учителей, студентов высших и средних учебных заведений — 251 человек и детей дошкольного возраста — 54 человека

За неделю рост заболеваемости коронавирусом вырос вдвое. Связывают специалисты данный факт с появлением омикрон-штамма в республике. В нашем регионе зафиксирован 101 случай. Поэтому специалисты призывают ревакцинироваться, ведь бустерная вакцина эффективна в борьбе с новым штаммом на 70%.

Гюзель Закария