Первые средства появились в фонде «Казахстан халкына»

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23:42 17 Января 2022

Перечисляют средства во благо народа. Первые поступления появились в фонд «Казахстан халкына». Свою однодневную заработную плату направил глава правительства Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии премьер-министра. Идею подхватили и коллективы министерств экологии, геологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям.

Не остались в стороне и акционеры Степногорского горно-химического комбината. Они перечислили 350 миллионов тенге. Напомним, фонд «Казахстан халкына» создали по поручению Президента. Его цель — решение проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Также стало известно, что возглавил его известный финансист Болат Жамишев.

Гюзель Закария

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