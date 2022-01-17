Первые средства появились в фонде «Казахстан халкына»

Перечисляют средства во благо народа. Первые поступления появились в фонд «Казахстан халкына». Свою однодневную заработную плату направил глава правительства Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии премьер-министра. Идею подхватили и коллективы министерств экологии, геологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям.

Не остались в стороне и акционеры Степногорского горно-химического комбината. Они перечислили 350 миллионов тенге. Напомним, фонд «Казахстан халкына» создали по поручению Президента. Его цель — решение проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Также стало известно, что возглавил его известный финансист Болат Жамишев.

Гюзель Закария