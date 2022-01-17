Оформил кредит на чужое имя: полицейские задержали мошенника

Прошлым летом жительница Петропавловска обнаружила, что на её имя еще в 2020-м году оформили микрокредит. Она сразу же обратилась с заявлением в полицию. На днях стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин. Злоумышленник рассказывает, что нашел на улице утерянную владелицей копию документа с персональными данными женщины.

Ущерб составил 50 тысяч тенге. Теперь мошеннику грозит штраф до 4 тыс МРП или же заключение под стражу до 3 лет по статье 190 ч.2 УК РК.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции СКО:



— Один из признаков того, что с вами связались мошенники — это коммуникация: если они пытаются разговаривать с вами посредством различных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram или какими-либо другими.

В полиции предупреждают об опасности разглашения персональных данных и просят североказахстанцев проявлять бдительность при онлайн- закупе или же в разговоре с незнакомцами.

Гюзель Закария