Оформил кредит на чужое имя: полицейские задержали мошенника

Криминал

23:41 17 Января 2022

Прошлым летом жительница Петропавловска обнаружила, что на её имя еще в 2020-м году оформили микрокредит. Она сразу же обратилась с заявлением в полицию. На днях стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин. Злоумышленник рассказывает, что нашел на улице утерянную владелицей копию документа с персональными данными женщины.

Ущерб составил 50 тысяч тенге. Теперь мошеннику грозит штраф до 4 тыс МРП или же заключение под стражу до 3 лет по статье 190 ч.2 УК РК.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции СКО:

Один из признаков того, что с вами связались мошенники — это коммуникация: если они пытаются разговаривать с вами посредством различных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram или какими-либо другими.

В полиции предупреждают об опасности разглашения персональных данных и просят североказахстанцев проявлять бдительность при онлайн- закупе или же в разговоре с незнакомцами.

Гюзель Закария

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