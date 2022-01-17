О праздновании Крещения Господня в 2022 году

Для празднования Крещения Господня в Петропавловске традиционно выбрали два места: на реке Есил в районе городского пляжа и в речном порту, а также в селе Бесколь на старице. Накануне на этих участках ЧС-ники замерили толщину льда.

Сергей Черкасов, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС СКО:



— В районе городского пляжа толщина льда составляет от 16 до 30см, а в районе речного порта от 22 до 40см. Из-за того, что толщина льда у городского пляжа минимальная, было ограничено число крестов для забора воды и купелей. 01:26 Выход на лёд будет ограничен: 5-7 человек, потому что больше лёд может не выдержать.

В круглосуточном дежурстве задействуют весь личный состав оперативно- спасательного отряда. Наготове техника повышенной проходимости с водолазным и спасательным снаряжением. Всё для обеспечения безопасности граждан. Между тем, для желающих окунуться в прорубь и их сопровождающих есть ряд правил и запретов.

Сергей Черкасов, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС СКО:



— Необходимо надеть непромокаемую обувь, теплую одежду. Также тара для забора воды должна быть не бьющаяся. Ни в коем случае это не должна быть стеклянная тара. Запрещается самовольно прорубать проруби для забора воды по реке Ишим и другим водоёмам области. Запрещается купаться отдельно и выходить на лед.



А также нельзя нырять в воду непосредственно со льда, употреблять спиртные напитки, приводить с собой животных и подъезжать к купели на автотранспорте. После купания необходимо растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду и попить теплого чая.

Диана Салихова