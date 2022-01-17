Мировой опыт: 4 млрд человек привились от COVID-19

В мире коронавирусом заразились 326 миллионов человек. Антилидерами по-прежнему являются США, Индия и Бразилия. Число инфицированных там превышает многомиллионную отметку. В странах уровень иммунизации разный. В Китае, например, её темпы заметно выросли. Там привились более одного миллиарда человек. В Индии, наоборот, показатели снизились. Оба компонента антигена получил 41% населения. О причинах говорят экперты.

Чандракант Лахария, эксперт в области общественного здравоохранения, Индия:



— Проблема затянувшейся кампании по вакцинации от коронавируса — это большой разрыв между теми, кто получил первый компонент препарата и теми, кто привит полностью. Основная проблема состоит в том, что людям сложно добраться до пунктов вакцинации. И, получив первую дозу, они делают слишком большой перерыв из-за того, что живут в отдалённых районах. Такой разрыв значительно снижает эффективность самой иммунизации.

Нестабильная обстановка наблюдается в Турции. За прошедшие сутки в этой стране выявили 54 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Резкий прирост заболеваемости там связывают с распространением омикрон-штамма. Особое внимание уделяют прививочной кампании. В настоящее время вакцинацию прошли почти 130 миллионов человек. Кстати, разработали здесь собственную вакцину «TURKOVAC». По словам турецких ученых, отечественный антиген обеспечит защиту от нового штамма COVID-19.

Атеш Кара, член Научного совета по коронавирусу при министерстве здравоохранения Турции:



— Омикрон сопряжен с большим риском, поскольку стремительно распространяется, вызывает резкий рост заболеваемости. Он распространяется почти вдвое быстрее предыдущего. Исследования продолжаются. Достигнутые нами уровни антител обеспечивают защиту от омикрон-штамма. Если оценивать «TURKOVAC» по имеющимся у нас данным, вакцина способна обеспечить защиту от омикрон-штамма, но, как долго эта защита будет действовать, сейчас сказать невозможно.

Большую работу проводят в этом направлении в Австрии. С начала февраля там введут всеобщую обязательную вакцинацию, темпы которой будут на контроле у представителей уполномоченных органов.

Алишер Ашимов