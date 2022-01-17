Гран-при и 4 первых места привез театр танца «Sensitive» с международного конкурса

«Sensitive» — что в переводе означает «острочувствующий». Эти танцоры не могут слышать музыку. Они чувствуют её через вибрации на сцене и вот уже почти как 15 лет продолжают покорять сердца зрителей со всего мира.

На этот раз коллектив показал свое искусство танца на международном фестивале творчества «Шоумир Дом солнца Египет» в городе Хургаде. В конкурсе принимали участие более 300 танцоров из 6 стран. Нашу республику представил североказахстанский театр танца «Sensitive».



Ольга Ростовщикова, художественный руководитель театра танца «Sensitive»:



— Наш коллектив представил 6 номеров. Мы выступали в нескольких номинациях. В номинации «Танцевальное шоу» были показаны 2 хореографические постановки. Это танец танго и самбо. Современная хореография — «Абай жаны» и новая постановка «Смелость». Коллегия жюри оценила творчество ребят на высоком уровне. Отметили уровень технической подготовки, артистизм, удивились, что неслышащие танцоры могут чувствовать так музыку, ритм.

В номинации «Дуэт» выступили солисты Даниял Кангожин и Милена Новикова. Их совместный дуэт насчитывает уже 3 победы — первые места они заняли в Нур-Султане и Караганде, ещё одной наградой пополнилась их копилка с этого фестиваля.

Милена Новикова, солистка театра танца «Sensitive»:



— Мы много готовились к конкурсу, репетиции проходили в казахском театре. Мы очень переживали за этот конкурс. Я очень рада, что всё прошло хорошо, у нас 4 первых места и гран-при. Есть, чем гордиться.

Для Данияла Кангожина это выступление было особенно волнительным. На конкурсе в номинации «Соло» он выступает впервые.

Даниял Кангожин, солист театра танца «Sensitive»:



— Было очень тяжело, много репетиций было. Я сначала переживал, так как это был мой первый конкурс, где я выступал соло. Не ожидал, что выиграю первое место. Очень рад!

Сам фестиваль проходил с 6 по 7 января. Для ребят также провели мастер-класс по хореографии. По итогам конкурса «Sensitive» занял первые места по всем номинациям и общее гран-при.

Ольга Ростовщикова, художественный руководитель театра танцев «Sensitive»:



— С каждым конкурсом, с каждым фестивалем у ребят появляются и мотивация, и опыт, и чувство соревнований. Мы очень горды, что представляли Республику Казахстан и достойно выступили там. Хотелось бы поблагодарить руководство области, Кумара Иргибаевича, управление культуры, руководство нашего театра. Сказать огромное спасибо за такую поддержку.

На этом «Sensitive» останавливаться не собирается. В марте театр танца примет участие в международном конкурсе в Нур-Султане, а весной представят североказахстанскому зрителю концерт, посвященный 15-летию коллектива. В конце июля ребята отправятся на чемпионат мира в Лос-Анджелес, так что сейчас для них идет пора упорных репетиций.

Анастасия Кузнецова