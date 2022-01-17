46 тысяч североказахстанцев прошли ревакцинацию

Здравоохранение

23:42 17 Января 2022

Николай Лазарев получает третий компонент вакцины от коронавируса. Летом он прошёл иммунизацию «Спутником». Перенёс легко. Через полгода пригласили на ревакцинацию. Говорит, пожилые люди должны прививаться обязательно. Иммунитету в преклонном возрасте нужен помощник в виде вакцины, считает 72-летний Николай Лазарев.

Николай Лазарев, житель г.Петропавловска:

— У меня все: и жена, и друзья вакцинировались. Видимо, глядя на меня, все вакцинировались. Я считаю, что вакцинация обязательна. Чем быстрее все провакцинируются, тем будет меньше болезней.

Прививку петропавловец получил в городской поликлинике №2. Всего ревакцинацию здесь прошли свыше 3 тысяч горожан. Это 67% от числа тех, у кого подошел срок для получения бустерной вакцины. Она необходима, чтобы иммунитет дал хороший отпор вирусу, говорят эпидемиологи.

Фарида Мухамеджанова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №2:

— То есть она действует на иммунную память. Когда человек вакцинируется, его иммунные клетки встречаются в первый раз. Некоторые из них потом запоминают. И в следующий раз, когда человек встречается с возбудителем, эти клетки памяти начинают быстро вырабатывать антитела. То есть титр иммунитета защитных тел повышается.

В СК бустерную дозу вакцину прошли 46,5 тысяч человек. Только два компонента прививки поставили 260 тысяч североказахстанцев. Это 70% от подлежащего иммунизации населения.

Айгерим Мукашева

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