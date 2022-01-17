46 тысяч североказахстанцев прошли ревакцинацию

Николай Лазарев получает третий компонент вакцины от коронавируса. Летом он прошёл иммунизацию «Спутником». Перенёс легко. Через полгода пригласили на ревакцинацию. Говорит, пожилые люди должны прививаться обязательно. Иммунитету в преклонном возрасте нужен помощник в виде вакцины, считает 72-летний Николай Лазарев.

Николай Лазарев, житель г.Петропавловска:



— У меня все: и жена, и друзья вакцинировались. Видимо, глядя на меня, все вакцинировались. Я считаю, что вакцинация обязательна. Чем быстрее все провакцинируются, тем будет меньше болезней.

Прививку петропавловец получил в городской поликлинике №2. Всего ревакцинацию здесь прошли свыше 3 тысяч горожан. Это 67% от числа тех, у кого подошел срок для получения бустерной вакцины. Она необходима, чтобы иммунитет дал хороший отпор вирусу, говорят эпидемиологи.

Фарида Мухамеджанова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №2:



— То есть она действует на иммунную память. Когда человек вакцинируется, его иммунные клетки встречаются в первый раз. Некоторые из них потом запоминают. И в следующий раз, когда человек встречается с возбудителем, эти клетки памяти начинают быстро вырабатывать антитела. То есть титр иммунитета защитных тел повышается.

В СК бустерную дозу вакцину прошли 46,5 тысяч человек. Только два компонента прививки поставили 260 тысяч североказахстанцев. Это 70% от подлежащего иммунизации населения.

Айгерим Мукашева