Заявки на отсрочку по кредитам могут подать предприниматели

Пострадавшие во время ЧП предприниматели могут подать заявку на отсрочку по кредитам. Порядок, составленный агентством по регулированию и развитию финансового рынка, распространяется на банки второго уровня, микрофинансовые организации, в том числе ломбарды и кредитные товарищества.

При рассмотрении заявлений предпринимателей они будут обращать внимание на факты, подтверждающие ухудшение финансового состояния или нанесенного ущерба. Желающие заявку могут оставить в свободной форме в обслуживающий банк или микрофинансовую организацию до 31 января 2022 года.

При решении в пользу предпринимателя будет утвержден новый график платежей согласно предоставленной отсрочке, включающий в себя:



— выплату основного долга по кредиту и процентам в полном объёме, но без начисления пени и штрафов;



— увеличение срока кредита, равному сроку отсрочки или с сохранением срока, но перерасчётом и увеличением ежемесячного платежа, либо иной способ погашения, указанный в договоре займа или в заявлении заемщика;



— сохранение положительной кредитной истории;



— отсутствие комиссий за предоставление отсрочки.

Жанель Бисенбаева