Трагедия на Петропавловской ТЭЦ-2: вина работодателя — 100%

Общество

22:29 14 Января 2022

24 декабря прошлого года бригада из трёх человек работала на территории Петропавловской ТЭЦ-2. Это были сотрудники ТОО, которое по договору взялось за демонтаж котельного агрегата №2. Трудились с 8 утра, около 11 часов пошли на перерыв.

Гульнара Мурзаканова, главный специалист управления государственной инспекции труда СКО:

— Шли по безопасному маршруту движения, который был определен инструкцией по технике безопасности и на вводном инструктаже им об этом говорили. Первый работник прошёл, вторым шел Дамир где-то через 2 метра. И в момент, когда он проходил возле котлоагрегата №3, произошел разрыв водовпускной трубы.

Дамира Садыкова ошпарило смесью раскаленного воздуха и пара. Котел был рабочим.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обширные термические ожоги были на 40% тела. 29 декабря Дамира отправили в Омск в ожоговый центр, где медики боролись за жизнь петропавловца, но безрезультатно. 3 января парень умер. Дамиру Садыкову было всего 27 лет.

В обстоятельствах трагедии разбиралась инспекция труда. Специалисты изучили материалы дела, опросили очевидцев. И вот к какому выводу пришли.

Гульнара Мурзаканова, главный специалист управления государственной инспекции труда СКО:

— Он был там по заданию работодателя и в его интересах. Поэтому комиссия данный несчастный случай связала с трудовой деятельностью и определила вину для работодателя 100%, вину для работника 0%. Потому что со стороны работника никаких нарушений не было.

Хоть котлоагрегат и принадлежит Петропавловской ТЭЦ-2, работодатель, то есть руководство ТОО, должно было исключить все риски несчастного случая. Но расследование на этом не окончено. Специалисты направили письмо в инспекцию по промышленной безопасности, которые проведут расследование на ТЭЦ-2. Страховая компания будет выплачивать пособие ребенку Дамира Садыкова, которому 5 лет.

Айгерим Мукашева

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