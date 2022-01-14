Трагедия на Петропавловской ТЭЦ-2: вина работодателя — 100%

24 декабря прошлого года бригада из трёх человек работала на территории Петропавловской ТЭЦ-2. Это были сотрудники ТОО, которое по договору взялось за демонтаж котельного агрегата №2. Трудились с 8 утра, около 11 часов пошли на перерыв.

Гульнара Мурзаканова, главный специалист управления государственной инспекции труда СКО:



— Шли по безопасному маршруту движения, который был определен инструкцией по технике безопасности и на вводном инструктаже им об этом говорили. Первый работник прошёл, вторым шел Дамир где-то через 2 метра. И в момент, когда он проходил возле котлоагрегата №3, произошел разрыв водовпускной трубы.



Дамира Садыкова ошпарило смесью раскаленного воздуха и пара. Котел был рабочим.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обширные термические ожоги были на 40% тела. 29 декабря Дамира отправили в Омск в ожоговый центр, где медики боролись за жизнь петропавловца, но безрезультатно. 3 января парень умер. Дамиру Садыкову было всего 27 лет.

В обстоятельствах трагедии разбиралась инспекция труда. Специалисты изучили материалы дела, опросили очевидцев. И вот к какому выводу пришли.

Гульнара Мурзаканова, главный специалист управления государственной инспекции труда СКО:



— Он был там по заданию работодателя и в его интересах. Поэтому комиссия данный несчастный случай связала с трудовой деятельностью и определила вину для работодателя 100%, вину для работника 0%. Потому что со стороны работника никаких нарушений не было.



Хоть котлоагрегат и принадлежит Петропавловской ТЭЦ-2, работодатель, то есть руководство ТОО, должно было исключить все риски несчастного случая. Но расследование на этом не окончено. Специалисты направили письмо в инспекцию по промышленной безопасности, которые проведут расследование на ТЭЦ-2. Страховая компания будет выплачивать пособие ребенку Дамира Садыкова, которому 5 лет.

Айгерим Мукашева