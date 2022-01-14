Преподаватели Kozybayev University об изменениях в учебной программе

Знание английского языка — требование времени, говорит Дамель Мектепбаева. Она сама обучалась в США и во Франции по программе «Болашак». И считает, что настоящий специалист, особенно в области науки и медицины, должен свободно владеть иностранным. Постоянно следить за мировыми достижениями и черпать знания из международных источников.

Дамель Мектепбаева, член правления по вопросам инноваций, интернационализации и трансформации Kozybayev University:

— Ученые по всему Казахстану, я не говорю только о нас, они, к сожалению, либо не имеют доступа к зарубежным базам данных или у них отсутствует английский язык, чтобы читать эти знания. И вот статистика. Я биотехнолог, и обучаясь зарубежом, у меня были целый год высшей математики и год статистического анализа. Тогда мне казалось, что это неправильно. Зачем мне, биологу, учить это. Но, когда ты уже заканчиваешь обучение, ты понимаешь, что без вот этого ты не сможешь проанализировать большие данные. Этого нам пока не хватает в наших программах, поэтому мы будем это добавлять обязательно.

Наш вуз на протяжении многих лет является кузницей педагогических кадров. Поэтому слова Президента РК о том, чтобы качественное образование стало доступнее, здесь восприняли как задачу, поставленную непросредственно перед университетом. Разработаны проекты совместно с иностранными учебными заведениями. Например, проект «Усиление педагогического потенциала» с финским университетом ХАМК и Назарбаев Университетом. Он направлен на повышение квалификации учителей. Помимо этого произошли изменения и в образовательных комитетах. Теперь в них принимают участие и работадатели. По словам специалистов, это повысит практико-ориентированность.

Елена Сабиева, директор Института языка и литературы Kozybayev University:

— Это замечательная возможность работадателям сразу увидеть, как подготовлены наши студенты, дать рекомендации. Показать, какие навыки нужно усилить и в каком направлении необходимо работать.



И, надо сказать, профессия учителя с каждым годом становится востребованней.

Елена Сабиева, директор Института языка и литературы Kozybayev University:

— Из года в год у нас растет количество грантов на педагогические специальности, повышается стипендия уже второй год. 12:35 У нас ежегодно растет уровень наших абитуриентов, что не может не радовать. Так на специальность «Русский язык и литература» средний проходной балл на протяжении уже трех лет для поступающих из городских школ составляет 100 баллов по ЕНТ. Это очень высокие показатели. Это говорит о том, что престиж педагогической специальности растет, дети хотят поступать на эти специальности и они понимают, куда они идут.

К слову, трудоустройство начинающих педагогов иностранного языка составляет 90%, учителей казахского и русского — все 100%.

Диана Салихова