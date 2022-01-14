Новые реформы в социальной политике Казахстана. Какие поручения дал Касым-Жомарт Токаев Правительству?

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой и боятся общаться с народом. Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта. Благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства.

Завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам. А именно — к трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Такую задачу поставил перед Правительством Касым-Жомарт Токаев. Его поручения сразу нашли отклик в лице молодого поколения.

Дмитрий Пытьев, председатель общественного объединения «Украинский культурный центр СКО»:



— Один из важных вопросов, который озвучил Касым-Жомарт Токаев — трансформация взаимоотношений государства и общества. Согласие в обществе и продуктивный диалог между властью и гражданским институтом — это основа благополучного развития и повышения качества жизни казахстанцев.



Дмитрий Пытьев в свои 18 лет добился немалых высот в профессиональной сфере. Студент 3 курса железнодорожного колледжа уже как 2 месяца занимает должность председателя украинского культурного центра СКО. За активное участие в мероприятиях Ассамблеи народов Казахстана парня безоговорочно утвердили на эту должность. Он, как представитель молодёжи, не остается равнодушным к событиям в стране и поддерживает решения Президента.

Дмитрий Пытьев, председатель общественного объединения «Украинский культурный центр СКО»:



— Произошедшие события января 2022 года стали проверкой силы и возможностей нашей страны. Я слушал Касым-Жомарта Токаева и многое из услышанного меня обрадовало. У нас самый сильный лидер, который признает ошибки и говорит об имеющихся проблемах.



И не только говорит, но и ставит конкретные задачи.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Комплексного реформирования требует система государственного управления. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров. Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Поручаю Правительству и Агентству по делам госслужбы разработать и внедрить соответствующие механизмы. Мною инициирован проект «Президентский молодежный кадровый резерв». Это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования нового мышления, внедрения новых подходов в работе госаппарата. Эта практика будет продолжена.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с «Атамекеном» в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения, разработать меры по борьбе с безработицей, стабилизировать цены.

Анастасия Кузнецова