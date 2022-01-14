Нелицензированные сигареты и алкоголь продавала 36-летняя жительница г. Петропавловска

Крупную партию нелицензированного алкоголя и сигарет полицейские обнаружили в центре города, в кладовых помещениях по улице Бостандыкской. Позже выяснилось, что товар без акцизов принадлежит 36-летней горожанке. 520 литров горячительного и около 300 блоков сигарет стражи порядка изъяли. Назначили экспертизу.

Рустам Садулов, начальник отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— При проверке данного адреса мною информация подтвердилась. Мы собрали материал, изъяли 520 литров спиртосодержащей продукции, также изъяли сигареты, без лицензии, производства Кыргызстана, в количестве — 2591 пачка. Собраны материалы по статье 463 для дальнейшего направления в суд для принятия процессуального решения.

С начала года это самая крупная партия нелицензированного алкоголя, изъятая полицейскими. Женщине грозит административный штраф в размере 15 МРП. Это больше 45-ти тысяч тенге.

Жанель Бисенбаева