Шанс на жизнь: североказахстанскому спортсмену требуется помощь

Ещё год назад блистал на спортивной арене, завоёвывал золото на чемпионатах страны и Азии. Успешный борец по ММА и жекпе-жек. Никто не мог и подумать, что всего за год жизнь Вячеслава Кисличенко так сильно изменится.

Вячеслав Кисличенко, житель г.Петропавловска:



— Меня начали беспокоить боли в спине, ногах. Переходило то в руку, то в ногу. И постепенно ослабло все тело. Мои близкие ребята посоветовали обратиться в поликлинику.



Вячеслав сменил нескольких врачей, включая столичных. С каждым разом менялся и диагноз. Местные доктора сталкиваются с таким впервые. Пока они придерживаются двух вариантов, наиболее подходящих по симптомам, — боковой амиотрофический склероз и спинальная амиотрофия. Помогают Вячеславу родные, друзья и товарищи по спорту. Сходить в магазин, приготовить обед — для Вячеслава сейчас испытания.

Павел Фурманюк, близкий друг Вячеслава Кисличенко:



— Все чаще и чаще он начинает прибегать в элементарных бытовых задачах к помощи тех, кто его окружает. Одеться, приготовить еду, выйти из дома ему нужна поддержка. Потому что часто случались моменты, когда он просто терял равновесие. Его перестают слушать его мышцы.

Сейчас Вячелав Кисличенко ожидает результатов анализов из Омска, где должны подтвердить диагноз. А пока пытается вернуться к прежней жизни, занимается физической нагрузкой.

Вячеслав Кисличенко, житель г.Петропавловска:



— Говорят, что это неизлечимая болезнь. Никто полное выздоравление не гарантирует. Есть только профилактика, поддерживающая терапия: массажи, витамины. Но, вообще, есть дорогостоящие препараты и терапия.



Спортсмен надежды не теряет. Врачи предполагают примерное лечение, способное «откатить» болезнь до стадии, позволяющей жить нормальной жизнью. Но стоимость препаратов Вячеславу не по плечу. Сейчас при третьей группе инвалидности ему выплачивается около 34 тысяч в месяц.

Павел Фурманюк, близкий друг Вячеслава Кисличенко:



— Сейчас главная наша задача — сохранить его подвижность. Пусть он с нашей помощью будет выполнять какие-то элементарные бытовые задачи. Но с тем, как прогрессирует эта болезнь, страшно подумать, что будет через несколько месяцев. Это нас и подтколкнуло уже сейчас, до того, как диагноз конечный определится, начинать собирать средства. Чтобы мы были уже готовы к началу терапии.



По прогнозам врачей, на лекарства понадобится как минимум 5 млн тенге. В надежде на помощь близкие спортсмены открыли сбор средств. На данный момент собрали треть нужной суммы. Для жителей, которые хотят оказать земляку моральную или материальную помощь, на экране показан номер и реквизиты для сбора.

Диана Салихова