В СК треть заболевших COVID-19 — старше 60-ти лет

Зимой — лыжи, летом — волейбол и даже футбол. Не зависит от времени года для Елены Аличевой скандинавская ходьба. Ею горожанка занимается ежедневно. Минимальный результат — 7 тысяч шагов за одну прогулку. Подключает к спортивному образу жизни 60-летняя женщина и своих знакомых. Вместе они участвуют в различных марафонах, соревнованиях и тренингах.

Елена Аличева, жительница г. Петропавловска:



— Активно занимаюсь спортом. Хожу в лечебный центр три раза в неделю. Уже четвёртый год подряд. Кроме того, хожу на лечебную физкультуру. И, конечно, же, ходьба. В фитнес-браслете выставляю свою цель и иду.

Поддерживает свой иммунитет Елена Игоревна и благодаря различным медицинским процедурам. Регулярные консультации с врачом, витамины, и, конечно же, рекомендуемые прививки. К ежегодному антигену от гриппа в 2021-ом добавился еще один — от COVID-19. Его первую дозу горожанка поставила еще летом. Спустя месяц пошла за второй. Теперь пенсионерку ждёт 3-ий этап иммунизации. Он будет в феврале.

Елена Аличева, жительница г. Петропавловска:



— Я тоже не сразу решилась на вакцинацию, потому что я когда-то перенесла в прошлом аутоиммунное заболевание. Пришлось проконсультироваться. Получила консультацию от терапевта участкового и инфекциониста. И когда прошла всех докторов, решила, что рисков нет. Я пошла и сделала вакцину абсолютно осознано.



Коронавирус, к счастью, семью Елены Игоревны обошёл стороной. Заболевали опасной инфекцией знакомые. Переносили диагноз они, по словам горожанки, тяжёло. Есть среди заразившихся и трагичные исходы. Пару недель назад от последствий ковида потеряли одного из члена совета ветеранов.

Елена Аличева, жительница г. Петропавловска:



— Я являюсь председателем совета ветеранов АО «Казахтелеком». У меня 308 человек на учёте. Буквально недавно жизнь молодой пенсионерки закончилась плачевно. Ушла от последствий ковида в стационаре. И она не была антиваксером. Ей просто было некогда пойти и поставить вакцину. Она сама говорила, вот я так и не смогла вакцинироваться. И мне уже хочется сказать, ну хватит уже слушать кого-то. 05.05 Не стоит слушать тех, кто наговаривает всякое. Столько сейчас информации доступной.

В регионе за последние две недели зарегистрировали 415 случаев инфицирования коронавирусом. Возраст каждого третьего заразившегося — больше 60-ти лет.

Жанель Бисенбаева