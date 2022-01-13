В каких условиях хранятся вакцины против covid-19

Иммунизации препаратом «Comirnaty» подлежат более 42 тысяч североказахстанцев. Это подростки, беременные и кормящие женщины. Сейчас в ресурсе есть более 61-ой тысячи доз. По словам специалистов, эта вакцина наиболее требовательна к условиям хранения и транспортировки.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Хранится при температуре от -60 до -80. Транспортируются в специальных термобоксах. То есть, в РК она поступает в специализированных термобоксах, оснащенных сухим льдом, датчиками GPS. 04:24 И каждый термобокс оснащен электронным логгером, который в автоматическом режиме передает информацию о состоянии температуры на протяжении всей транспортировки».

При отклонении от нормы информацию об этом получают и сами производители. Но такого еще не случалось, заверяют в центре крови. Как только препараты поступают в регион, их помещают в специальные морозильные камеры. Таковых у нас три, но работают только две из них. Другая — резервная, на случай завоза большой партии вакцины.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— После хранения при температуре -60 градусов передается для работы в медицинские организации. Где при температуре от -15 до -25 градусов данная вакцина хранится в течение двух недель. После прохождения этого времени вакцина помещается в температуру от -2, до -8. То есть, это пошаговая инструкция. Так она может храниться еще в течение месяца. Если за этот период она не использовалась, тогда он уже подлежит утилизации.



Есть препараты не столь «капризные» и не требуют хранения в морозильных камерах. .

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Вакцины «KazVac» и «VerоCell» являются плюсовыми. Они хранятся при температуре +2, +8. Это гораздо упрощает работу с данными вакцинами. «Спутник-V» требует температуру хранения от -18 и ниже. То есть, там уже применяются морозильные камеры.

В области сейчас имеется 63 тысячи доз китайской вакцины и более 37 тысяч доз российского препарата. Отечественного «KazVac» — 12 тысяч.

Диана Салихова