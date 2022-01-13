СКО на границе «зеленой» и «желтой» зон по распространению covid-19

В стране эпидситуация обостряется с каждым днём. Основная причина — распространение штамма «Омикрон». Считается он очень опасным, его уже зарегистрировали в нескольких городах республики.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— «Омикрон» отличается тем, что очень короткий инкубационный период: 1-2 дня, то есть быстрая передача. Второе это то, что риску заболеть в тяжелой форме подвержены невакцинированные лица.

В стране зафиксирован рекордный показатель. За последние 24 часа более 9 тысяч человек заразились коронавирусом. Лидирует город Нур-Султан. Там за сутки выявили 5118 случаев. На втором месте южная столица. Заболели более 1200 алматинцев. Самый низкий уровень заражения приходится на Северо-Казахстанскую область.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— За сутки у нас 59 случаев заражения, в областном центре — 31. 00:53 На данный момент мы наблюдаем рост заболеваемости на 11% в нашей области за неделю. Репродуктивное число выросло в 1,3 раза. Это говорит о начале новой волны пандемии. Уже сегодня, согласно матрицы эпидситуации, мы находимся на границе «зеленой» и «желтой» зоны», и рост продолжается.

На сегодня в реанимации находится 21 пациент, из них 16 — крайне тяжелых. В кислородозависимом состоянии сейчас 135 человек. При этом 98% пациентов в инфекционных стационарах — невакцинированы.

Нурлан Айманов — и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



-«Из 90 тысяч человек у нас 25 тысяч невакцинированных лиц, состоящих на диспансерном учете. Они составляют 80% госпитализации и порядка 76% смертности. Вторая группа из этих 90 тысяч — 60 тыс — невакцинированные лица старше 60 лет. Они также составляют 80% в структуре смертности и госпитализации.

На сегодня от вируса вакцинировались почти 260 тысяч североказахстанцев. Препаратом «Comirnaty» иммунизировали более 7 тысяч человек. Из них почти 5,5 тысяч подростков, 1400 кормящих и 212 беременных женщин. Ревакцинацию прошли более 41 тысячи человек.

Диана Салихова