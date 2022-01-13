Получить сразу 2 диплома станет возможным в Kozybayev University

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны. В целом, нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников.

Таких специалистов вскоре будут готовить и в нашем университете. Сотрудничество с университетом Аризоны откроет для североказахстанской молодежи целый спектр возможностей. Проект вступит в силу уже в следующем учебном году.

Ерлан Шуланов, председатель правления — ректор Kozybaev University:



— Сейчас ведется подготовительная стадия. Готовится нормативно- правовая база. Подготавливаются необходимые финансовые документы. Планируется, что в сентябре 2022 запустятся новые образовательные программы. Все начнется с программы подготовительного отделения. То есть там будет языковая подготовка, так как предполагается, что часть обучения будет вестись на английском языке.

С двумя дипломами, востребованный и владеющий иностранным языками в совершенстве — так выглядит будущий выпускник Kozybayev University. Для этого привлекут как зарубежных специалистов, так и обучат местных. Планируется, что 30% преподавательского состава займут иностранные педагоги.

Ерлан Шуланов, председатель правления — ректор Kozybaev University:



— Будут созданы возможности для казахстанской молодежи получить двудипломное образование, то есть получить диплом казахстанского университета и получить оригинальный диплом университета Аризоны. Все наши преподаватели, которые будет участвовать на новых образовательных программах, пройдут повышение квалификации. Возможно, многие из них поедут на стажировку в университет Аризоны.

В штатах побывают не только преподаватели, отмечают в университете. Студенты, обучающиеся по новым специальностям, тоже получат возможность один семестр обучиться на базе домашнего кампуса университета Аризоны. Пока точный список будущих специальностей не обозначен, но уже есть вектор направления.

Ерлан Шуланов, председатель правления — ректор Kozybaev University:



— Будут такие основные направления , как инженерное направление, агротехнологическое направление, естественные науки, цифровые науки. И возможно, еще будут программы в сфере педагогического образования.

В университете уверены, что создание учебного заведения, отвечающего международным стандартам, значительно уменьшит отток молодежи и повысит качество образования не только в регионе, но и в стране.

Гюзель Закария