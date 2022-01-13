Почти 30 тысяч тенге заплатил житель СКО за нарушение правил пересечения блокпоста

После проверки документов — осмотр салона и багажника автомобиля. Заглядывают в последнем и в нижний отсек для запасного колеса. Процесс недолгий, занимает он около 5-ти минут. Больше времени уходит на выжидание своей очереди, говорят автолюбители. Действительно, караван из легковых и грузовых машин при заезде в областной центр, да еще и в час пик, выстраивается немаленький. Но, все к принимаемым мерам и правилам относятся с пониманием.

— Я думаю, что это правильно, что машины проверяют. Здесь ничего такого нет. Они правильно делают.



— С села Аралагаш Аккайынского района в город приезжаю каждый день. Работаю здесь. В первые дни ЧП, конечно, дольше осматривали. Сейчас проверка занимает около 5-ти минут. Это недолго, зато будем уверены, что область в безопасности.



— Это делается в целях правопорядка, безопасности. 15 сек С Петропавловска продукты везу в Сергеевку. В неделю раз, два.



На территории региона действуют 25 блокпостов, 5 из них находятся в областном центре. Меньше чем за неделю их пересекли более 22 тысяч машин. Ещё 500-ам водителям в проезде отказали.

Руслан Назаров, заместитель начальника департамента полиции, коменданта СКО :



— Напоминаем, что ограничен въезд и выезд в СКО и в г. Петропавловск за исключением сотрудников организации жизнеобеспечения населения. Также ограничения не касаются людей, проезжающих по медицинским показаниям, находившимся на лечении в стационарах. Через блокпосты разрешен проезд транзитного грузового транспорта, граждан, следующих к месту работы при предъявлении справки с места работы и граждан, прибывающих к месту постоянного проживания.

Те, кто в этот перечень не входит, пытались пересечь блокпост, объехав его. Таковых в регионе зарегистрировали 5 человек. Четверых из них привлекли к 3-ём дням административного ареста. Оставшийся североказахстанец предпочёл заплатить штраф в размере 10-ти МРП. Это почти 30 тысяч тенге.



Жанель Бисенбаева