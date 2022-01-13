Новая лаборатория в ОПЦ позволяет беременным бесплатно определить наличие генетических патологий у плода

Генетические патологии плода, такие как болезнь Дауна, — явление частое в современной реальности. Выявить опасное, а порою и несовместимое с жизнью заболевание плода на раннем этапе беременности теперь можно в нашей области. Новая ультрасовременная генетическая лаборатория появилась в областном перинатальном центре во второй половине прошлого года.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра :



— До этого мы прошли процедуру подготовки, мы обучили два специалиста — врача цитогенетика и врача акушера-гинеколога. Все заключается в том, что теперь нашим беременным в области нет необходимости уезжать в другие центры, в РФ. Всё делается на нашей базе, все делается бесплатно.

Запустили физлабораторию в полном объеме в августе прошлого года. Бесплатное обследование на 11-й и 19 неделях беременности прошли порядка 30 женщин.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра :



— За эти месяцы работы прошло порядка 30 инвазивных процедур и выявлено 7 патологий, такие как генетическая болезнь Дауна. Женщинам предложили прервать беременность и сейчас они получают лечение, консультаци нашего генетика.

С 1 января 2022 года консультативно-диагностическое отделение было реорганизовано как отделение антенатальной охраны плода. Здесь высококвалифицированные специалисты проводят дородовую диагностику генетических заболеваний ребенка и его развития, дают индивидуальные консультации и проводят лечение. Для рассмотрения особенных случаев действует консилиум.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра :



— Все сейчас настроено на то, чтобы беременная женщина в нашей области посетила раз или два, если требуется, то больше наше отделение охраны патологии плода, мы выявили какую-то патологию, вовремя прервали беременность и во время затем эту женщину дообследовали.

Кроме того, в канун Нового года в областной перинатальный центр поступило ещё одно новое оборудование. Цифровой флюорограф помогает врачам-узиологам провести технологичную и точную ультразвуковую диагностику в онлайн режиме.

Елена Калюжная, директор областного перинатального центра :



— Коронавирусная инфекция, она, к сожалению, ещё сейчас присутствует. У нас есть женщины, которые поступают только носителями, то есть нет у них каких-либо симптомов. И вот это оборудование нам, конечно, помогает. Посмотреть легкие, есть ли изменения. После выписки уже дальнейшие наши действия в обследовании женщины будут продолжаться.

В перинатальном центре предусмотрены и партнёрские роды. Оба партнера должны быть незараженными коронавирусной инфекцией и иметь паспорт вакцинации.

Анастасия Кузнецова