Гражданский альянс СКО поддерживает решения главы государства

Разработать программу повышения доходов населения, уделить особое внимание снижению безработицы, стабилизировать цены. Такие указания дал новому правительству Касым-Жомарт Токаев. Председатель регионального Гражданского Альянса Жанат Мухамеджанов видит в решениях Президента путь к улучшению благополучия казахстанского общества.

Жанат Мухамеджанов, председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс СКО»:



— Гражданское общество СКО вчера внимательно слушало выступление Президента. Мы ждем больших перемен. У нас волнительные моменты были — это экономика. Утилизационные сборы много население волновали. И вот эти волнительные моменты мы все внимательно слушали и надеемся, что новое Правительство решит все эти проблемы.



Кроме того, на пленарном заседании Касым-Жомарт Токаев поставил задачу уделить внимание увеличению грантов студентам и их дальнейшему трудоустройству. Председатель ОО «Рух Тіл Жанғыру» Ануар Токпанов уверен, что такие решения главы государства способствуют поддержке и развитию молодежи.

Ануар Токпанов, председатель общественного объединения «Рух Тіл Жанғыру»:



— Многие молодые люди сейчас безработные. Хорошо бы создать новые рабочие места и увеличить количество заводов. Мы надеемся, что задачи, поставленные перед Правительством, будут исполнены.

Председатели возлагают надежды на улучшение благополучия жизни страны и граждан Казахстана. Они поддерживают решения главы государства.

Анастасия Кузнецова