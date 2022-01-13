До 40 тысяч заболевших коронавирусом в сутки прогнозирует минздрав

Минимум 17,5 тысяч заболевших коронавирусом в сутки прогнозируют в Казахстане. Причина — циркуляция «омикрон» штамма на территории страны. Глава минздрава Ажар Гиният сообщила об ухудшении эпидситуации. Наблюдается скачок заболеваемости в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырауской области, которые перешли в «красную зону». За сутки положительный результат теста на коронавирус получили 4 810 казахстанцев.

Заболеваемость выросла на 41%. Репродуктивное число с 1 января увеличилось вдвое. В министерстве озвучили новый сценарий развития эпидситуации уже с учетом «омикрон» штамма. При оптимистичном сценарии, т.е. если каждый подлежащий иммунизации казахстанец пройдет ревакцинацию, и все будут соблюдать санитарные требования, ожидают до 17,5 тысяч случаев в сутки. При других сценариях картина менее обнадёживающая.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:



— Согласно реалистическому сценарию при охвате ревакцинацией 70 процентов, частичном соблюдении мер профилактики — до 25,5 тысяч случаев в сутки. При пессимистическом сценарии при охвате ревакцинацией менее 40 процентов, при несоблюдении мер профилактики среднесуточное число зарегистрированных случаев — до 40 тысяч случаев в сутки.

Айгерим Мукашева