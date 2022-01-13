60 тысяч тенге придётся заплатить жителю г. Петропавловска за вывоз снега в неположённом месте

Лопатой на проезжую часть мужчина выгружал не только снег. Был среди белых глыб и мусор. Всё собранное, видимо, с территории своего двора он вывалил в дачном сообществе «Гудок». Очевидец сделал замечание нарушителю, но последний не обращал внимания и продолжал выгружать снег.

Акжан Аубакиров, участковый инспектор полиции отделения МПС управления полиции г. Петропавловска:



— По факту нарушения благоустройства территории г. Петропавловска к административной ответственности был привлечён гражданин 1980 года рождения, который проживает в Рабочем посёлке. Гражданин был привлечён к административной ответственности по статье 505 ч.1. Сумма штрафа — 20МРП.

Довезти ему содержимое «Газели» до полигона было бы хоть и дольше, но гораздо дешевле. Причём принимают в Шаховском снежные кучи как от предпринимателей, так и от частных лиц круглосуточно. Туда же снег привозят и коммунальщики. Работают они сейчас в ударном темпе.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:



— С начала года был заключён договор с предприятием ТОО «Благоустройство-Север». В течение 2022-2023 года они будут осуществлять поддержку улиц в зимний период. На сегодня в ночное время выходят порядка 100 единиц техники, после 5:00 до 07:00 будут проведены работы по подсыпке улиц смесью и противогололёдным материалом — это реагент «Ледоруб Эко+»

Снег лопатами коммунальщики очищают днём, ночью на помощь приходит спецтехника. Вывозят его обычно тогда, когда транспортный поток значительно ниже. В целом работой предприятий горожане довольны.

— Там, где я живу на Интернациональной, там убирают. У меня там хорошо и прекрасно.



— Довольны. Снега нет. Не так, как в те годы. Мусор вывозят, снег вывозят. Всё хорошо.



— Я в центре живу. Там более менее. Здесь, в Рабочем, не убрано, гололёд.

С начала года коммунальщики с городских улиц вывезли 50 тысяч кубов снега. За нарушение правил благоустройства города к административной ответственности привлекли больше 20 североказахстанцев.

Жанель Бисенбаева