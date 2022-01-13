5,5 тысяч подростков привились от коронавируса в СКО

Здравоохранение

22:48 13 Января 2022

Укол здоровья сегодня получает 16-летний Кирилл Лукьянов. Его мама — лаборант, вместе они тщательно изучали информацию о вакцине «Комирнати» компании «Pfizer». Пришли к выводу, что она действительно безопасна и эффективна. Во многих странах её ставят даже малышам. Но, среди ровесников желающих поставить прививку пока немного, говорит будущий программист. Из группы согласились на иммунизацию только двое.

Кирилл Лукьянов, студент Высшего колледжа им. М.Жумабаева:
— Есть люди, которые хотят провакцинироваться, но побаиваются. Родители были не против, они, наоборот, поддержали. Сказали, чтобы шёл вакцинироваться, чтобы обезопасить себя, родных и близких. Бывали случаи, когда кто-то болел из родных. Головные боли были, температура, запахи не чувствовали.

Считают важным привиться от коронавируса и в семье Мараховец. Елена недавно получила третий компонент вакцины. Сегодня пришла вместе с сыном Денисом. 8-классник сам изъявил желание пройти иммунизацию. В семье его решение поддержали.

Елена Мараховец:

— Очень много новых штаммов, усугубляется клиническая картина. Раньше болели пожилые люди, потом средний. Сейчас все больше детей. Встал вопрос, что нужно прививаться, чтобы иммунитет коллективный выработать.

Денис Мараховец, учащийся школы-комплекса эстетического воспитания №8:

— Сейчас такая плохая ситуация в мире. Безусловно, нужно пройти вакцинацию. После вакцинации чувствую себя хорошо, состояние хорошее.

В детской поликлинике вакцину компании «Pfizer» получили 470 подростков, 4 беременных и 85 кормящих женщин. Всего же в регионе защиту от коронавируса получили 5,5 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет. 3,5 тысячи из них прошли полный курс иммунизации, поставив оба компонента. Сделали это и более 100 будущих мам, а также 880 кормящих североказахстанок.

Айгерим Мукашева

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