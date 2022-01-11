Почти 4 млрд человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в мире

Здравоохранение

22:49 11 Января 2022

Наибольшее количество привитых в странах Северной Америки, а именно в США и Канаде. Высокие показатели и в Европейских государствах. Иммунизации в отдельных странах составляет не менее 70%. Но и этого пока недостаточно, считают специалисты. Это продемонстрировал резкий рост зараженных. Только во Франции минздрав в сутки фиксирует по 230 тысяч новых случаев заражения КВИ.

Лилля Филипп Амуйель, эпидемиолог, профессор общественного здравоохранения Университетской больницы Люк-Доше, Франция:

Ежедневно заражается более 200 000 человек, это около миллиона человек в неделю, в среднем от 5 до 10 контактов. В таких случаях очень быстро Франция косвенно окажется в состоянии локдауна.

Так, в стране ввели обязательный масочный режим в школах. Маски в общественных местах теперь обязательны даже для детей с 6 лет. В Великобритании же все учащиеся после возвращения с рождественских каникул должны сдать тест на ковид. Тем временем Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса.

Нафтали Беннет, Премьер- министр Израиля:

Я рад объявить, что первоначальное исследование четверто дозы показывает, что в течение примерно недели после ее введения количество антител в крови увеличивается почти в 5 раз.

Теперь все люди старше 60 лет, а также медицинский персонал должны пройти еще одну вакцинацию, заявил глава израильского правительства Нафтали Беннет. В целом, привит двумя компонентами вакцины от КВИ каждый второй житель Земли.

Гюзель Закария

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