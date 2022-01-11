Изменены сроки приёма заявлений и сдачи ЕНТ в январе

Школьники вернутся за парты 17 января. Еще через неделю учёба начнётся у студентов колледжей и вузов . Детские сады, мини-центры и другие дошкольные организации продолжают свою работу в штатном режиме.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— Кроме того, организации дополнительного образования, кабинеты коррекции, ПМПК также работают в штатном режиме. Хотелось бы кратко остановиться на проведении ЕНТ. Как вы уже знаете, 4 раза в год дается право абитуриентам сдавать ЕНТ. Но, в связи с введением режима ЧП эти сроки были перенесены.



Заявления на сдачу ЕНТ в январе можно подать до 21-ого. Само тестирование планируется провести с 25 января по 22 февраля.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:



— По всем вопросам, возникающим по системе образования, можно посмотреть информацию на официальном сайте управления образования. Либо на официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.



Работает в управлении call-центр. По номеру телефона 35-00-07 можно получить ответы на все интересующие вопросы.

Диана Салихова