Активных жителей Тимирязевского района наградили медалями и почётными грамотами

Возводят жилые дома, детские сады, школы, больницы, строят физкультурно-оздоровительные центры, ремонтируют дороги. Всё это в Тимирязевском районе делают для того, чтобы сельские условия проживания приблизить к городским. Причём изменениям в лучшую сторону способствуют сами тимирязевцы. Многие жители во благо села трудились задолго до обретения Независимости. Продолжают они работать и по сей день. Пример гражданина с активной жизненной позиции — Алмахан Шаяхметова. В течение ряда лет она проработала руководителем районного отдела внутренней политики. Теперь, выйдя на заслуженный отдых, Алмахан Ахметбековна возглавляет общественную организацию «Женщины — политики района». За добросовестный многолетний труд на торжественной церемонии её наградили юбилейной медалью.

Алмахан Шаяхметова, жительница с. Тимирязево:



— В совет входят женщины — предприниматели, учителя, госслужащие. И мы поднимаем вопросы, которые на сегодня актуальны. Это и воспитание детей, чтобы они получили хорошее образование. Мы хотим, чтобы они получали современное воспитание, но при этом не забывались традиции.



Придерживается такого подхода в воспитании своих детей и Галина Котова. У 39-летней сельчанки семеро детей. Самой младшей чуть больше года. Сохранить баланс в большой семье помогают уважение и взаимопонимание, говорит Галина. Потому эти качества своим детям женщина пытается привить в первую очередь. Многодетную маму в честь празднования 30-летия Независимости страны наградили подвеской «Алтын алқа»

Галина Котова, жительница с. Дружба, Тимирязевский район:



— У меня у самой была многодетная семья. У мамы было семеро детей. И я всегда хотела такую большую семью. И, может поэтому я пошла по маминым стопам и у меня сейчас 7 детей.



Отметили на торжественной церемонии и тех, кто родился в этот знаменательных день. Таковых в Тимирязевском районе 5 человек. Среди них и Ангелина Мачурина. Девушка разделила юбилейную дату празднования Независимости своим 15-летием.

Ангелина Мачурина, жительница с. Тимирязево:



— Мы, молодёжь, стремимся развивать Казахстан и дальше, участвовать в соревнованиях. Я занимаюсь лёгкой атлетикой. Постепенно у нас создаются все условия для спорта.



Так, например, в Тимирязево недавно открылся новый хоккейный корт. Близится к завершению строительство и физкультурно-оздоровительного комплекса. Развивают здесь все ключевые сферы. Это отметил и аким района Нурлан Кенесов.

Нурлан Кенесов, аким Тимирязевского района:



— Мы славим тех, чьи руки пахнут хлебом. Ведь труд в с/х всегда был непростым. В этом году мы практически в два раза меньше собрали урожая. Но, я надеюсь, что аграрии района приложат максимум усилий для процветания нашего района.

Завершилась торжественная церемония праздничным концертом. На сцене выступили талантливые коллективы со всех сельских округов.

Жанель Бисенбаева