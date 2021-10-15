В СК назначен новый главный имам

Общество

21:47 15 Октября 2021

Кенжетай кажы проработал в области восемь с половиной лет. Все это время активно выстраивал диалог как с молодым, так и со старшим поколениями. Внес большой вклад в развитие области. Эти заслуги отметил и глава региона, вручив благодарственное письмо духовному деятелю.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Стоит отметить помощь областной мечети в период пандемии. Совместно с предпринимателями они передали в больницы 70 кислородных концентраторов и 223 пулсиксометра. Оказывали социальную помощь малоимущим семьям и пожилым людям. Собирали средства и приобрели на них жилье для 6 многодетных семей области. В Мангистаускую область, где случилась засуха ,отправили 5 тонн сена. Все вышеперечисленные работы прошли под руководством Кенжетая имама.

Кенжетая кажы назначили советником Верховного муфтия страны. Сегодня Наурызбай кажы Таганулы лично приехал познакомить североказахстанцев с новым имамом области. А еще он отметил немаловажную роль ислама в сохранении стабильности, дружеских отношений между народами и благославил соотечественников.

Новый имам уже знаком североказахстанцам. Хамзат Кажымуратулы родился и вырос в селе Шолак-Озек Айыртауского района. И он уже работал в областной центральной мечети «Кызылжар» 4 года назад.

Хамзат Кажымуратулы, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Свой духовный путь начал сразу после окончания школы. Учился в Ливии, там же работал переводчиком арабского языка. В период 2012-2017 годы преподавал в центральной мечети «Кызылжар». Ровно год назад меня назначили имамом мечети Нур-Султана «Садуақас қажы Ғылмани». Теперь же на мне большая ответственность — целая область.

С пожеланиями и поздравлениями выступили и другие общественные деятели области. В завершении мероприятия Наурызбай кажы Таганулы вручил главе региона книгу на память.

Гюзель Закария

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