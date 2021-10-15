Рост заболевамости COVID-19 отмечается в СКО

Только за последние 2 недели в области зарегистрировали 1622 новых случая заболевания. За месяц ковидных пациентов стало больше в полтора раза.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— На сегодняшний день идет регистрация заболеваемости среди детского населения. На сегодняшний день по состоянию на 15 октября под наблюдением находятся 242 ребенка. Из них на стационарном лечении 24 ребенка.

742 жителя региона находятся в инфекционных стационарах, 367 человек — в кислородозависимом состоянии, 51 — в реанимации. При этом специалисты отмечают, что 99% заболевших — невакцинированные.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— В последнее время у нас ослаблены темпы вакцинации. 300 человек по области в день прививаются. Это негативно сказывается на эпид.ситуацию. Допустим регионы, в которых идут высокие темпы вакцинации — Туркестанская, Шымкент. План до 30 сентября они выполнили. Эти регионы находятся в зеленой зоне, в отличие от нас. Мы уже более 2-х недель находимся в красной зоне.



В октябре мониторинговые группы провели 73 рейда, охватили они 436 объектов. В результате к ответственности привлекли 10 североказахстанцев на общую сумму 729 тысяч тенге.

Диана Салихова