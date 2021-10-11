Ипподром «Кулагер» закрыл скаковой сезон

Адреналин и неподдельные эмоции. В байге сошлись опытные всадники из разных уголков региона и нескольких областей страны. Один из них — Дмитрий Волков из Кызылжарского района. Жокей не понаслышке знает, что внутренний настрой и тренировки — верный путь к победе. Ведь со своим скакуном они завоевывали немало наград как в Казахстане, так и за пределами страны. В забеге » Ұшқыр байға» на 1800 метров они показали ещё один отличный результат — 1 минута 45 секунд.

Дмитрий Волков, участник соревнований, Кызылжарский район:



— Конь нормально проехал. Как распланировали, так и проехали. Подготовка хорошо прошла, у меня этот конь уже и в Казани в этом году скакал. Не выиграл, но сильнейшим бежал. Вот в Алмате был на президентских третьим, ну и здесь проехал. Нормальные, хорошие впечатления.

А вот в забеге Кунан байга на 7 км победителем стал тайыншинец Сакен Кудакулов. Он преодолел дистанцию за 8 минут 36 секунд. Юный всадник не пропускал соперников вперед до самого финиша. Его победа сопровождалась бурными аплодисментами с трибун.

Саке Кудакулов, участник соревнований, Тайыншинский район:



— С 7 лет я езжу верхом, участвую на соревнованиях, завоевываю призы. Хорошо подготовился на этот турнир. Со мной работал личный тренер.

Соревнования состояли из 7 видов байги на разные дистанции. За победу боролись более 50 всадников из разных регионов и областей страны.

Ержан Молдабаев, главный судья соревнований:



— 7 заездов у нас сегодня. Жорга жарыс, ушкыр байге, рысаки 3-х, 4-х лет и старшего возраста, кунан байге, аламан байге. Участвуют более 50 человек. Более 40 лошадей. Участники из Щучинска, Кокшетау, Астаны и Петропавловска.

Горячая атмосфера царила на трибунах. За участников соревнований пришли поболеть их родные, а кто-то просто пришел посмотреть на скачки и приобщиться к национальному виду спорта.

— За сына за своего. Литвинов Александр. Занимаются они смалу у нас. Каждый раз приходим болеем. На открытии первое место занял, сейчас болеем будет жарга жарыс скакать.



— Очень приятно, что проводятся такие мероприятия у нас в области. Мы всей семьей пришли сегодня с детьми, чтобы вовлекать в этот замечательный вид спорта, национальный вид спорта, очень азартный.

Завершающим заездом была 16-тикилометровая «аламан байга». Победу также взял юный тайыншинец Сакен Кудакулов. По окончании соревнований призеров наградили денежными премиями, кубками и медалями.

Анастасия Кузнецова