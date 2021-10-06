Как живут кандасы после переселения на север

За 2 недели семья Бали успела познать северные холода. С самого утра хозяин дома Мухаметреза заготавливает дрова на зиму. Признаётся, поначалу было трудно привыкнуть, создать необходимые условия на новом месте. Порой посещала мысль вернуться. Но, с поддержкой местных меценатов и неравнодушных жизнь стала налаживаться: обустроили дом, одели детей. Обещали на днях устроить на работу.

Мухаметреза Бали, житель с. Сергеевки, район Шал акына:



— Нам привезли продукты: макароны, рис, масло, овощи и многое другое. Детям — школьные принадлежности. Конечно, были сначала проблемы с водой и электричеством, сейчас работает всё без перебоев. Помогают и соседи, не оставляют нас без внимания. Спрашивают и интересуются, что нам нужно. Я вот жду работу, ведь четверых детей нужно кормить, поднимать.



Мухаметреза родился в Иране и всё это время жил там. Говорит, в последние годы заметили резкий отток казахов из Ирана. Стало сложнее сохранять свою этническую принадлежность. Это и сказалось на детях. Они начали забывать свой родной язык, разговаривали на персидском и турецком. Это и побудило целую семью покинуть кров и переехать на историческую Родину.

Мухаметреза Бали, житель с. Сергеевки, район Шал акына:



— Специально приехали, чтобы отдать детей в казахские школы, чтобы они знали свой родной язык, не забывали его. Инициатором переезда была моя жена. Мы вместе с ней мечтаем, чтобы наши дети стали достойными гражданами родной земли, чтобы вносили пользу в её развитие.

До переезда глава семейства занимался сельским хозяйством, его супруга шила одежду для женщин и детей. Признаются, жили неплохо. И здесь готовы трудиться. Уже строят планы.

Мухаметреза Бали, житель с. Сергеевки, район Шал акына:



— В следующем году планируем купить 10 голов овец, 5- 6 коров, хочу заняться и садоводством. Будем стараться по мере возможности.

Курбангуль Бегей, жительница с. Сергеевки, район Шал акына:



— Хочу открыть ателье, объединившись с переехавшими женщинами. Шить одежду для детей, Но, сначала, как я слышала, нужно обучиться по какой-то программе.



Говорят, что помогут в этом субсидии от государства. Обещали 204 тысячи на каждого члена семьи. Однако, не оформив гражданство, их не получить. Поэтому решают сейчас вопросы с документами. В целом, в район Шал акына прибыли 40 кандасов, половина из них — дети.

Арман Дюсенбинов, заместитель акима района Шал акына:



— Все они зачислены в школы, обучаются. Также из 20 человек трудоспособного возраста, 11 — женщины, они занимаются уходом за детьми, остальные — те, кто может трудоустроен. Из них — 7 уже трудоустроены в местные сельхозпредприятия. 3 семьи приехали и Мангистауской области. Они ранее проживали в Иране, уже получили гражданство РК, также приехали в рамках добровольного переселения. Из Ирана приехали 7 семей, из них 2 имеют гражданство РК и 5 семей гражданство Ирана.



Взрослое население тоже будет учиться казахской грамоте. Для них в райцентре организуют занятия 3 раза в неделю. А еще, спепециалисты отмечают, что на днях в каждый дом завезут по 2 тонны угля.

Гюзель Закария