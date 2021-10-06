Как живут кандасы после переселения на север

Общество

22:19 6 Октября 2021

За 2 недели семья Бали успела познать северные холода. С самого утра хозяин дома Мухаметреза заготавливает дрова на зиму. Признаётся, поначалу было трудно привыкнуть, создать необходимые условия на новом месте. Порой посещала мысль вернуться. Но, с поддержкой местных меценатов и неравнодушных жизнь стала налаживаться: обустроили дом, одели детей. Обещали на днях устроить на работу.

Мухаметреза Бали, житель с. Сергеевки, район Шал акына:

— Нам привезли продукты: макароны, рис, масло, овощи и многое другое. Детям — школьные принадлежности. Конечно, были сначала проблемы с водой и электричеством, сейчас работает всё без перебоев. Помогают и соседи, не оставляют нас без внимания. Спрашивают и интересуются, что нам нужно. Я вот жду работу, ведь четверых детей нужно кормить, поднимать.

Мухаметреза родился в Иране и всё это время жил там. Говорит, в последние годы заметили резкий отток казахов из Ирана. Стало сложнее сохранять свою этническую принадлежность. Это и сказалось на детях. Они начали забывать свой родной язык, разговаривали на персидском и турецком. Это и побудило целую семью покинуть кров и переехать на историческую Родину.

Мухаметреза Бали, житель с. Сергеевки, район Шал акына:

— Специально приехали, чтобы отдать детей в казахские школы, чтобы они знали свой родной язык, не забывали его. Инициатором переезда была моя жена. Мы вместе с ней мечтаем, чтобы наши дети стали достойными гражданами родной земли, чтобы вносили пользу в её развитие.

До переезда глава семейства занимался сельским хозяйством, его супруга шила одежду для женщин и детей. Признаются, жили неплохо. И здесь готовы трудиться. Уже строят планы.

Мухаметреза Бали, житель с. Сергеевки, район Шал акына:

— В следующем году планируем купить 10 голов овец, 5- 6 коров, хочу заняться и садоводством. Будем стараться по мере возможности.

Курбангуль Бегей, жительница с. Сергеевки, район Шал акына:

— Хочу открыть ателье, объединившись с переехавшими женщинами. Шить одежду для детей, Но, сначала, как я слышала, нужно обучиться по какой-то программе.

Говорят, что помогут в этом субсидии от государства. Обещали 204 тысячи на каждого члена семьи. Однако, не оформив гражданство, их не получить. Поэтому решают сейчас вопросы с документами. В целом, в район Шал акына прибыли 40 кандасов, половина из них — дети.

Арман Дюсенбинов, заместитель акима района Шал акына:

— Все они зачислены в школы, обучаются. Также из 20 человек трудоспособного возраста, 11 — женщины, они занимаются уходом за детьми, остальные — те, кто может трудоустроен. Из них — 7 уже трудоустроены в местные сельхозпредприятия. 3 семьи приехали и Мангистауской области. Они ранее проживали в Иране, уже получили гражданство РК, также приехали в рамках добровольного переселения. Из Ирана приехали 7 семей, из них 2 имеют гражданство РК и 5 семей гражданство Ирана.

Взрослое население тоже будет учиться казахской грамоте. Для них в райцентре организуют занятия 3 раза в неделю. А еще, спепециалисты отмечают, что на днях в каждый дом завезут по 2 тонны угля.

Гюзель Закария

Читайте также

Флористике и ландшафтному дизайну обучают осуждённых учреждения ЕС 164/6
Бесплатный проезд в автобусе для пенсионеров в День пожилых людей
Совет ветеранов АНК СКО обсудил Послание Президента РК
В РК начался второй отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв
Подорожают ли ещё продукты питания в СК?
10 октября — День профсоюзов РК
Антикоррупционную акцию проводят активисты проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы»
Семья из района М. Жумабаева вырастила 3,5 тонны урожая
ЦОНы СКО переходят на пятидневный рабочий график
Акция «Мен қазақша сөйлеймін» прошла в Петропавловске
За 24 дня всеобщую перепись населения прошли почти 140 тысяч североказахстанцев
Почти половину семейного бюджета североказахстанцы тратят на продовольственные товары