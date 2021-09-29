6 тысяч литров алкоголя изъяли полицейские с начала года

Кражи, автоугоны и нанесение телесных повреждений. За 8 месяцев текущего года в регионе около 500 преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлекли почти 9 тысяч североказахстанцев, появившихся в общественном месте в нетрезвом виде. Согласно закону, напитки, содержащие алкоголь менее 30%, запрещается продавать с 23 часов до 8-ми утра. Запрет на продажу крепких напитков действует с 21.00 часов вечера до 12 часов утра.

Кроме того, нельзя продавать алкоголь покупателям моложе 21 года. С января в области выявили 106 нарушений правил реализации алкоголя. Кроме того, владельцы 137 торговых точек понесли ответственность за продажу спиртного без разрешительных документов. За торговлю нелицензированным алкоголем привлечены 9 человек. Из незаконного оборота изъято почти 6 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Айгерим Мукашева