КОС закрытого типа появятся в с.Новоишимском района им. Г. Мусрепова

Канализационно- очистная станция закрытого типа появятся в с.Новоишимском района им. Г. Мусрепова. Аналогов ей по стране еще нет. По итогам пилотного проекта планируют разработать программу и для других городов. В СКО станцию реализуют в рамках «Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона на 2020-2025 годы». Общая стоимость проекта — 3 млрд 300 млн тенге. Строительство объекта на этапе завершения: на 95 % готовы сети, канализационно-насосные станции уже построили.

Жанель Бисенбаева