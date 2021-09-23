Более 200 млн тенге налога на транспорт должны петропавловцы

Сейчас автомобиль марки » Nissan» находится на штрафстоянке. Вернут его 29-летнему владельцу только после погашения им задолженности. Нашли неплательщика благодаря рейдам, которые налоговики проводят вместе с полицейскими и специалистами областной судебной палаты. Так, за две недели они выявили 9 должников.

Саят Ракишев, государственный автоинспектор ОАП г.Петропавловска:



— У нас совместный план. ДГД по СКО предоставляет списки. У них все данные. По ним мы отрабатываем. Задействуем камеры по городу, выезжаем в рейд и определяем, где данная машина. По камерам выясняется, где находится и отрабатываем.



Чтобы дело не принимало серьезный оборот, горожанам нужно вовремя проверить и оплатить задолженность. Сделать это можно за считанные минуты.

Гульнара Орынбасаровa, частный судебный исполнитель по СКО:

— Данную задолженность можно проверить на сайте egovadilet.kz. Либо в приложении kaspi.kz можно проверить налоговую задолженность и оплатить. Гражданам необходимо проверять и погашать данную задолженность.

К слову, в Петропавловске сегодня насчитывается 6 тысяч неплательщиков налога на транспортные средства. Общая сумма задолженности — более 200 млн. тенге. Меры принимаются, если она составляет больше 1 МРП. Самый большой долг, который не выплачивался на протяжении 5 лет, — 2 млн.700 тыс. тенге. Однако, по сравнению с прошлыми годами, говорят специалисты, таких нарушений стало меньше. Кстати, в этом году в системе оплаты налога для автовладельцев есть новшества.

Айбек Жамбетов, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:



— Срок оплаты транспортного налога за 2021 год наступает 1 апреля 2022 года. С этого года налоговым законодательством произведено изменение. Если раньше мы оплачивали до 31 декабря, то с этого года продлили до 1 апреля.



Изменения коснулись и имущественного налога. Теперь горожанам необходимо оплатить его до 1 октября.

Диана Салихова