В 2022-м году в Узынкольском сельском округе решат проблему с водой

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— В целом проблема доступа к питьевой воде так и не нашла своего решения, несмотря на то, что десятилетиями на эти цели выделялись колоссальные средства. Поэтому я ставлю задачу в рамках Национального проекта развития регионов в течение пяти лет обеспечить 100% городов и сел чистой питьевой водой. Это приоритетная задача Правительства.



В селе Узынколь района М.Жумабаева вода есть, однако, доходит она не до всех, особенно в жаркие дни. Над этим вопросом местные власти работают, уже наметили план, чтобы уже в следующем году живительная влага дошла до каждого дома.

Аскар Турсумбаев, аким Узынкольского сельского округа, район М.Жумабаева:



— Самая главная и первоочередная задача — чтобы была у всех вода в доме. Дороги, естественно. В данный момент у нас дороги в плачевном состоянии. По Узынколю порядка 20 км нужно отремонтировать. В отделения — 10 км. И основная трасса, которая идет до Возвышенки. Тоже нужно, чтобы ее отремонтировали.



Сейчас в селе функционирует школа, где обучаются примерно 125 человек со всего округа. Для Аскара Айтбаевича важно, чтобы каждый ребенок получал знания в школе, поэтому ,в первую очередь, здесь возобновили подвоз детей. Стоит отметить, что Аскар Турсумбаев во главе округа недавно. Почти 80% голосов он получил на выборах сельских акимов пару месяцев назад. Голосовала за него и Ольга Кондратова. Живет в селе пенсионерка больше полувека и как никто другой ждет положительных изменений. Пока женщина не пожалела о своем выборе.

Ольга Кондратова, жительница с. Узынколя, район М.Жумабаева:



— Я вижу изменения. Правда, небольшие, но они есть. Дело в том, что у нас есть проблемы с водой. На нашей стороне вода хорошо идет, а на другой — плохой напор. Поэтому люди жаловались. Но, Аскар, когда пришел, прослушал все эти претензии и вызвал комиссию с области.

Ждут изменений и другие сельчане. Впереди целый ряд вопросов. Это и проблемы здравоохранения и развития сельского хозяйства, и благоустройства. Ольга Бледных считает, что новый аким справится с поставленными задачами.

Ольга Бледных, жительница с. Узынколя, район М.Жумабаева:



— Я прослушала его программу и считаю, что ту программу, которую он назначил, он обязательно ее выполнит. А мы, как жители села, должны ему помогать и его поддерживать.



В округе функционируют 4 крупных крестьянских хозяйства, в которых трудится большая часть сельчан. Всего в трех селах округа проживают около 700 человек.

Гюзель Закария