Троих жителей Кокшетау подозревают в скотокрадстве на территории СКО

Подозреваемых в двух эпизодах кражи скота задержали в Айыртауском районе. Расследование проводилось несколько месяцев.

Азат Кусаинов, заместитель начальника следственного управления ДП СКО:



— Злоумышленники осенью прошлого года увели лошадь. В селе Косколь, сорвав замок в сарае. В лесу возле села были обнаружены внутренности и шкура животного.



Оказывается, эти же мужчины весной этого года с вольного выпаса похитила быка у жителя села Егиндиагаш. Хозяин обратился в полицию лишь через несколько дней. Но, задержали воришек только в сентябре. Все они из города Кокшетау.

Азат Кусаинов, заместитель начальника следственного управления ДП СКО:



— Раскрытие этих преступлений находились на особом контроле. В настоящее время ущерб восстановлен, задержанные лица арестованы . По указанным фактам краж расследуется уголовное дело по статье 188 при 1 части 3 «Скотокрадство».



Пока что подозреваемые признались только в двух эпизодах кражи скота. Возможно, были еще случаи. Это сейчас выясняют следователи. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Диана Салихова