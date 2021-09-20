За прошедшие сутки коронавирус выявили у 72 североказахстанцев

Здравоохранение

22:04 20 Сентября 2021

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 72 североказахстанцев. Из них 68 оказались с симптомами. Между тем, в регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент антиковидной вакцины получили 236 тысяч человек. Полный курс иммунизации прошли 213 тысяч жителей. По мнению представителей местной общественности, вакцинация — самый эффективный метод в борьбе с коронавирусом. Дамир Абдин — один из первых, кто привился. Волонтёр получил два компонента арабской вакцины. В разгар пандемии активист помогал населению, доставлял продукты питания и медикаменты. Дамир и его единомышленники оказали помощь 90 семьям, где болели коронавирусом. Сегодня эпидситуация улучшается. Этому способствует прививочная кампания, считает доброволец.

Дамир Абдин, волонтёр:

— Я призываю всех североказахстанцев провакцинироваться. Чем быстрее провакцинируемся, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Мы помогали тем, кто сидел на карантине и не заразились. И вот сейчас я получил вакцину.

Алишер Ашимов

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