О подвигах и мужестве Героя Советского Союза Искака Ибраева

Сцена казахского театра на ближайший час превратилась в настоящее поле боя. Вторая мировая война, 40-ые годы прошлого века. Наряду с молодыми солдатами, которые совсем недавно попрощались с родительским домом, уже более уверенный в себе и в своих действиях 31-летний Искак Ибраев. Он и командовал взводом 177-ого гвардейского стрелкового полка.

И вот сцена прорыва долговременной обороны противника. Здесь Искак Ибраев и показал, как должен действовать настоящий командир взвода. Призывая бойцов, лейтенант первым ворвался во вражескую траншею. Овладев её частью, взвод устремился дальше. Вскоре немцы пытались окружить группу, но дружный огонь из автоматов и пулемётов, этот ход был заранее продуман командиром, остановили противника. Показали фрагменты того непростого времени актёры казахского театра. В главной роле — 24-летний Дуйсенхан Касым.

Дуйсенхан Касым, актер областного казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:



— Играть эту роль — большая ответственность. Честно говоря, сначала я немного боялся. Был страх, что я не смогу полностью отобразить его характер, образ. Боялся, что не смогу полностью раскрыть личность героя.



После войны Искак Ибраев работал инструктором областного обкома партии. В то время его племянница Зауре Мадиева училась в 5-м классе. Помнит, как дядя приходил к ней в школу, рассказывал о подвигах, и не только своих, но и товарищей.

Зауре Мадиева, племянница Искака Ибраева:



— Он очень скромный, порядочный, человечный был. Семью его хорошо знаю. Я часто у них ночевала. Добрейший человек был.

Премьеру посвятили 110-летию Героя Советского Союза. Готовились к постановке больше месяца.

Даурен Тойбазаров, художественный руководитель областного казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:



— В постановке принимали участие все актёры. Среди них есть и молодые кадры. Показали они себя достойно, для многих это был первый выход на сцену театра.

Зрители оценили трудоёмкую работу коллектива и с интересом наблюдали за спектаклем.

— В казахский театр я сегодня пришла впервые. Актёры молодцы, полностью погрузились в роль. По рассказам дяди, который участвовал в войне, я знаю, как в то время было трудно. И показать всю эту боль, страдания, я считаю, большим достоинством.

— Очень хороший спектакль. Я будто оказался в поле боя, прочувствовал всю эту атмосферу. Благодаря постановке узнал больше о нашем земляке Искаке Ибраеве. И очень горжусь его мужеством и героизмом!

Жанель Бисенбаева