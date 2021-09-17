Неисполнение инвестиционных средств на 65 млн тенге выявили в СК

На новый пятилетний тариф в «Севказэнерго» вышли в начале года. Сумма предыдущей инвестиционной программы варьировалась в пределах 4,5 млрд тенге. На эту пятилетку выделили практически в два раза больше. Только в 2021-ом планируют освоить 837 млн тенге. Реконструируют котлоагрегаты, заменяют поверхности нагрева. Некоторые работы, так как отопительный сезон не за горами, уже завершили.

Ержан Конырбаев, директор Петропавловской ТЭЦ-2:

— Сегодня циркуляционный расход у нас 3 тысячи кубов. На сегодня есть два разворота станции к предстоящему отопительному сезону. Следующая где-то будет 8 тысяч. И максимальная будет 15,5-16 тысяч. Для этого у нас есть и оборудование, персонал и материалы.

Осталось только отремонтировать последние два котла. Спросили на встрече и про конкретную дату начала отопительного сезона. Работают здесь по правилу. Тепло в дома североказахстанцев поступит лишь тогда, когда температура наружного воздуха будет ниже 10-ти градусов в течение трёх последующих суток. Готовность к предстоящему сезону, а еще и прозрачность освоения инвестиций проверяют специалисты республиканского комитета. Неисполнение средств в области всё же выявили.



Асан Дарбаев, председатель комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК:



— За предыдущий год в 10-ти предприятиях по СКО установлено неисполнение на сумму 65 млн тенге. Это три субъекта теплоснабжения, два в сфере передачи электроэнергии и 7 субъектов водоснабжения и канализации. Еще на стадии рассмотрения 4 отчёта. Данная работа проводится во всех регионах.

На этих объектах предусматривается снижение тарифа. Таким образом, неизрасходованные средства возвращаются потребителю. Подобные случаи зафиксировали практически в каждом регионе страны. Всего в Казахстане сумма неисполнения составила почти 10,5 млрд тенге.

Жанель Бисенбаева