В СКО проходит чемпионат среди спасателей

Быть спасателем — это призвание, считает Расул Мухамедиев. С детства хотел служить в органах гражданской защиты. Совсем скоро его мечта исполнится. Расул учится на последнем курсе в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже. Ежегодно принимает активное участие в соревнованиях разных уровней, где занимает призовые места. Но, в таких участвует впервые. Все тонкости будущей профессии Расул узнает сегодня на практике. Сейчас он проходит первый этап чемпионата — подъем по штурмовой лестнице.

Расул Мухамедиев, студент СКППК:



— В юношеском чемпионате было все так же. Только я бежал в окно третьего этажа. Пробежал за 11,77 секунд. Годы тренировок дают о себе знать. Беговым спортом, в тренажерном зале занимаюсь. Стараюсь везде развиваться.

Соревнования проходят в четыре этапа. 18 команд, более 80-ти участников. Кстати, студентов Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа пригласили сюда впервые. И они показывают довольно неплохие результаты.

Серик Шакабаев — начальник отдела пожарной и аварийно-спасательной службы ДЧС СКО



— Сегодня первый этап проходит на территории ПЧ№3 г.Петропавловска. Это подъем по штурмовой лестнице на 4-ый этаж здания. Другие этапы будут проходить на стадионе «Жастар». Сегодня и завтра будут эстафета и боевое развертывание.

Соревнования продлятся два дня. Итоги подведут 17 сентября.

Алишер Ашимов