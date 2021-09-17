40 тонн чечевицы украли с механизированного тока в Тайыншинском районе

Правоохранительные органы

0:38 17 Сентября 2021

Кражу чечевицы в особо крупном размере раскрыли полицейские. Инцидент произошел в селе Многоцветном Тайыншинского района. Подозреваемыми оказались двое работников механизированного тока. Зернобобовые они вывозили в течение месяца. Материальный ущерб составил 11 миллионов тенге.

Двоих подозреваемых в краже чечевицы полицейские Тайыншинского района задержали во время операции «Урожай». Ими оказались жители райцентра. Промышляли мужчины на механизированном току села Многоцветного. Они там работали. Как оказалось, украли 40 тонн чечевицы. Злоумышленники вывозили зернобобовые на 5-ти машинах в течение месяца и продавали в соседнем селе. Но, полностью избавиться от них не успели. Полицейские помешали. Часть похищенного изъяли. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4-ой статьи 188-ой УК РК «Кража». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.

Руслан Назаров,  заместитель начальника ДП СКО:

— В рамках оперативно — профилактического мероприятия сотрудниками полиции области выявлено 3 факта хищения зерновых культур общим весом более 62 тонн: в районе имени Габита Мусрепова — 11 тонн пшеницы, в Тайыншинском — 40 тонн чечевицы, в Жамбылском районе — 10 тонн пшеницы. Также выявлены факты хищения горюче-смазочных материалов. По всем фактам подозреваемые лица задержаны, похищенное изъято

Профилактические рейды продлятся до конца уборочной кампании. Кража в Тайыншинском районе является самой крупной с начала оперативно-профилактического мероприятия.

Алишер Ашимов

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