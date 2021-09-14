39-тилетняя жительница г.Булаево задохнулась в огне

ДЧС

22:06 14 Сентября 2021

В Булаево в пожаре погибла 39-тилетняя женщина. В ходе экспертизы выяснилось, что гражданка, находясь в нетрезвом состоянии, решила закурить прямо в кровати. Непотушенная сигарета и стала причиной возгорания дома. Женщина умерла от удушья. С начала года в районе Магжана Жумабаева огонь унес жизни 6 человек, количество пожаров увеличилось почти вдвое.

Назымбек Елемесов, начальник отдела по ЧС района М. Жумабаева:

— По прибытию на место установлено, что по улице Попова, 24 горит двухэтажный дом. С места пожара эвакуированы 2 человека, спасены 2 человека. Пожар был ликвидирован спустя 13 минут. На место прибыли 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Количество пожаров, зарегистрированных в райцентре — 24,в сельской местности — 30. Среди причин возникновения пожаров наиболее распространенные: нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. По этой причине произошло 18 пожаров. Второе — неправильное устройство и эксплуатация отопительных печей — 14 пожаров. 5 установленных поджогов и неосторожное обращение с огнем — 15 случаев.

Гюзель Закария

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