70 молодых врачей прибыли в СКО

Айжан Тастубай — молодой врач общей практики. Училась в Карагандинском медицинском университете. Но, начинать свою трудовую деятельность решила в родном регионе. Ежедневно она проводит осмотры, выписывает направления, назначает лечение и выезжает на вызовы.

К новому месту работы, а в случае с Айжан еще и без стажа, порой тяжело привыкнуть. Но, у неё всё получилось.

Айжан Тастубай, врач 1-ой городской поликлиники г.Петропавловска:

— Как и у любого выпускника медицинского университета в голове крутилось очень много вопросов: «Смогу ли?» «Мое ли это?». Но, все эти сомнения улетучились, когда приступила к работе. Когда встретил дружный коллектив. 01:45 Где всегда помогут, поддержат. Где надо — подскажут. И за месяц работы такое ощущение, будто проработала десять лет.



В этом году в область прибыли 70 врачей Профиль самый разный: акушерство, гинекология, лучевая диагностика, психиатрия. Поддерживает молодых специалистов и государство. В этом году для них увеличили размер подъемных.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Молодым врачам создаем комфортные условия, выплачиваются подъемные для тех, кто к нам приезжает. Выплачивали по 1,5 млн тенге. Для повышения привлекательности региона принято решение о повышении суммы подъемных до 2,5 млн тенге. Это будет, наверное, самая солидная сумма среди всех регионов страны.



Новая сумма выплачивается независимо от того, какую местность выбрали молодые врачи: селькую или городскую. В регионе на данный момент не хватает более 250 специалистов. К слову, в 2021 году штат 1-ой городской поликлиники пополнили 6 врачей и 8 средних медработников. Здесь ожидают приезда еще 2-х специалистов.

Диана Салихова