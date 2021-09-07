В СКО полный курс вакцинации прошли 202 тысячи человек

Количество новых случаев коронавируса в Казахстане уменьшается. 6 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 583 казахстанца. Днём ранее было на 300 человек больше. Лидером по заболевшим остаётся Алматы — 957 новых случаев за сутки. Почти 400 — в Карагандинской области, в Северо-Казахстанской — 76 заразившихся за день. Минздрав сообщает о 64-х летальных исходах за сутки по стране от COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавирус забрал жизни почти 10 тысяч человек.

Лечение продолжают получать 90 тысяч казахстанцев. 19 тысяч из них находятся в стационарах. В тяжелом состоянии — около 1,5 тысяч пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — 387, на аппарате ИВЛ — 209. По данным на 7 сентября, оба компонента вакцины от COVID-19 получили 5 миллионов 711 тысяч человек. В СКО полный курс вакцинации прошли 202 тысячи.

Алишер Ашимов