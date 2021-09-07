Касым-Жомарт Токаев посетил Петропавловский электротехнический завод «Alageum Electric»

Президент в рамках рабочей поездки в нашу область ознакомился с работой Петропавловского электротехнического завода «Alageum Electric». Главе государства показали технологическую линию производства трансформаторов, рассказали о мерах социальной поддержки работников и планах по дальнейшему расширению производства. Общая сумма инвестиционного проекта по строительству завода — 10 млрд тенге.

Планируется, что проектная мощность производства составит 13 тысяч трансформаторов в год. При этом 98 % выпускаемой продукции будут экспортировать в страны СНГ. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу завода и его экспортный потенциал. Глава государства уверен, что предприятие будет успешно развиваться, а в Правительстве и дальше будут поддерживать отечественных производителей.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Как культура производства, вообще, само предприятие, сама компания успешная. Работает на экспорт.

Алишер Ашимов