Как в Казахстане планируют сдерживать инфляцию?

Общенациональный план по реализации Послания приняли в Правительстве. Он состоит из 102 пунктов по ключевым направлениям и инициативам Президента страны, передаёт пресс-служба главы Правительства. Премьер-Министр отметил, что первые руководители центральных и местных исполнительных органов несут персональную ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий плана. Также на заседании утвердили комплекс мер антиинфляционного реагирования. Одна из них — закуп социально значимых продуктов и расширение роли «Продкорпорации» в обеспечении стабильных и предсказуемых цен на сырье для переработчиков сельхозпродукции.

Будет снижена арендная плата для реализаторов социально значимых продуктов. Создадут единый реестр производителей по стране, а аналитическая платформа по мониторингу цен позволит незамедлительно реагировать на локальные вспышки инфляции. При необходимости предусматривается и введение ограничений на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке. А комплексные тарифы на медуслуги и предельные цены на ряд медицинских товаров будут заранее утверждены.

Асет Иргалиев, министр национальной экономики РК:



— Данные мероприятия включают в себя меры по обеспечению загруженности стабилизационных фондов, реализации импортозамещающих проектов, также переход от административного регулирования цен и проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики. В целях эффективной реализации мер антиинфляционного реагирования и мониторинга их исполнения предлагается создать при министерстве торговли и интеграции постоянно действующий операционный штаб, в состав которого войдут заместители первых руководителей центральных и местных исполнительных органов.

Алишер Ашимов