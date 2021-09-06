В Петропавловске курсанты Военного института присягнули на верность Родине

В Военном институте Национальной гвардии РК приняли присягу курсанты 1-го курса. В торжественной церемонии участие приняли 174 новобранца. Её транслировали на официальной странице учебного заведения в Instagram. Всё проходило с соблюдением карантинных норм. У будущих офицеров впереди 4года учебы. За это время ребятам предстоит освоить все тонкости своей профессии и стать надежными защитниками своей Родины.

Ерхан Жанысов, командир второй роты Военного института Национальной гвардии РК:



— Принятие присяги в торжественной обстановке — наша традиция. После этого события курсанты становятся полноправными членами института. Мечта каждого военнослужащего — стать офицером, ведь офицер — настоящая мужская профессия.

Алишер Ашимов